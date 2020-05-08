أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل الصعود الأسبوعي الثاني

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجه الخام إلى حصد الصعود الأسبوعي الثاني على التوالي مع تخفيف قيود مكافحة وباء كورونا الأمر الذي يمهد الطريق أمام زيادة الطلب.

واستفاد الذهب الأسود من بدء المزيد من الدول تخفيف القيود المفروضة لوقف تفشي وباء كورونا، مما عزز آمال تعافي الطلب على الخام.

وكانت أستراليا أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود الإغلاق مع تباطؤ وتيرة انتقال عدوى الوباء، حيث تهدف إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي على ثلاث مراحل.

كما تخطط فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة انتشار أسوأ أزمة صحية في العالم في غضون قرن.

ويتجه بذلك خامي برنت ونايمكس لتسجيل الأسبوع الثاني من المكاسب، حيث شهدا زيادة بنحو 13 و21 بالمائة على الترتيب في الأسبوع الجاري حتى الآن.

ومع ذلك، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن تخمة المعروض، حيث ترتفع كمية الخام التي يتم تخزينها، مما يثير احتمال أن تكون أي زيادة مدفوعة بالطلب القوي محدودة.

ومن جهة أخرى، قال التجار بالأمس نقلاً عن بيانات "جينسكيب" إن مخزونات الخام الأمريكي في مركز التخزين كوشينغ في أوكلاهوما زادت بنحو 407 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو/آيار الجاري.

وبحلول الساعة 8:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو/تموز إلى مستوى 30.27 دولار للبرميل بزيادة 2.7 بالمائة.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 4.4 بالمائة مسجلاً 24.59 دولار للبرميل.