الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب المحادثات بين واشنطن وبكين

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع تركيز المستثمرين على العلاقة بين الولايات المتحدة والصين والتأثير الاقتصادي لفيروس "كوفيد-19".

واستفادت معظم الأسهم الأوروبية من آمال تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفق الممثلون التجاريون في كل من واشنطن وبكين على تعزيز تعاونهم في تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى التداعيات الاقتصادية للوباء المميت، حيث حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن اقتصاد منطقة اليورو مهدد بانكماش 12 بالمائة هذا العام، كما توقع المركزي الأوروبي الأمر نفسه، وهو ما أكدته المفوضية الأوروبية حيث ترى أن المنطقة ستشهد انمكاشاً تاريخياً.

وعلى صعيد البيانات، تراجعت الصادرات الألمانية بوتيرة تتجاوز التوقعات، حيث شهدت هبوطاً بنسبة 12 بالمائة في مارس/آذار، وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ بدء المسح في عام 1990.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 340.1 نقطة.

كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.6 بالمائة ليصعد إلى 4528.4 نقطة، فيما شهد مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً يزيد عن 1 بالمائة ليصل إلى 10872.7 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.0823 دولار.

ويجدر الإشارة إلى أن الأسواق المالية في بريطانيا توقفت عند التداول اليوم في عطلة رسمية احنفالاً بـ"يوم النصر في أوروبا"، والذي يصادف يوم نهاية الحرب العالمية الثانية عندما توقف القتال ضد ألمانيا النازية.

وعند نهاية جلسة أمس، صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.4 بالمائة إلى 5935.9 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمائة.