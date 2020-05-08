"النقل" تعلن تفعيل مبادرتي دعم السعوديين العاملين بتوجيه المركبات وشركات النقل

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، عن صدور الموافقة الملكية على دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، أن المبادرة تدعم المواطنين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل الذين يعملون مقدار دوام كامل، والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا؛ حيث سيتم دعمهم بمبلغ، مقدار الحد الأدنى لرواتب السعوديين لمدة ثلاثة أشهر.

وأفادت الهيئة بأن المبادرة تهدف لضمان عدم تأثر الأفراد ماليًا واجتماعيًا نتيجة تأثر مصدر دخلهم الأساسي وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم والتزامهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الفئة والأنشطة المستهدفة تتمثل في السعوديين العاطلين والذين يعملون بمقدار دوام كامل في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب بشرط عدم ارتباطهم بوظائف أخرى.

ونوهت العيئة بأنها ستعلن قريبًا عن آلية الاستفادة من هذه المبادرة وطريقة التقديم عليها وذلك من خلال حسابها الرسمي وموقعها على الإلكتروني tga.gov.sa .

على جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن صدور الموافقة الملكية على تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في النقل العام.

وأوضحت الهيئة أن مبادرة حافلات النقل العام تعمل وفق عمر تشغيلي محدد بعشر سنوات؛ ما يستوجب على الشركات تجديد حافلاتها وشراء أسطول جديد عند انتهاء هذا العمر وهو ما يصعب تحقيقه عند العودة للتشغيل بعد الأزمة الحالية.

وأضافت الهيئة أنه نظرًا لتوقف هذه الحافلات عن العمل خلال الفترة الحالية إضافة لحاجة الشركات لهذه السيولة بعد الأزمة لتخفيف الأثر المالي عليها ولمساعدتها في تقليل تكاليف الاهلاك لهذه الأصول فقد تم وضع هذه المبادرة لزيادة العمر التشغيلي إلى 11 عامًا للمركبات المتضررة من قرار الإيقاف.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الشركات على تقليل الأثر الناتج عن التدفق المالي بعد الأزمة الحالية وكذلك تقليل تكاليف إهلاك أصولها المتوقفة عن العمل.