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حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة “بالغربية”

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حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة “بالغربية” حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة “بالغربية”

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالغربية، اليوم الخميس، حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة بالمراكز والمدن، وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء، بإزالة كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتعديات على أراضي أملاك الدولة بمنتهى الشدة والحزم.

وأعلن محافظ الغربية، إزالة 203 مخالفة بناء على مساحة 29 الف و808 مترًا مربعًا، وإزالة عدد 383 تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 19 فدان و17 قيراط و7 سهم، إلى جانب إزالة 114 تعد على املاك الدولة على مساحة 7 آلاف و70،5 مترًا مربعًا، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بجميع أشكالها، وتحويل كافة مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية، وردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر.

المشرق نيوز

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