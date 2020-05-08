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السعودية..هيئة المدن والمناطق الاقتصادية تستعرض مبادراتها لدعم المستثمرين

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السعودية..هيئة المدن والمناطق الاقتصادية تستعرض مبادراتها لدعم المستثمرين السعودية..هيئة المدن والمناطق الاقتصادية تستعرض مبادراتها لدعم المستثمرين

 

الرياض - مباشر: نظّمت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في ندوة رقمية للمستثمرين عبر منصة للاتصال المرئي، وذلك بهدف التعريف بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة مؤخراً عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°).

وأشارت الهيئة، أن مبادراتها تأتي لدعم استمرارية أعمال المستثمرين وللتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فايروس كورونا، وفقاً لبيان صحفي.

وتأتي هذه الندوة في إطار حملة "متواصلين" التي أطلقتها الهيئة لتوفير منصات التواصل المختلفة بين مستثمري المدن الاقتصادية وفريق 360°.

وقامت الهيئة بتقديم هذه المبادرات والتعريف بها باستفاضة خلال الندوة الرقمية، ومنها مبادرتي التجديد التلقائي للتراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد المقابل المالي المستحق لخدمات هذه التراخيص، ومبادرتي تأجيل سداد المقابل المالي المستحق للخدمات العقارية ولخدمات البلدية.

كما ألمحت، إلى مبادرة تأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجلة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستظل سارية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأكدت الهيئة خلال الندوة الرقمية، أن مركز 360°على استعداد تام لدعم المستثمرين للاستفادة أيضاً من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية الأخرى بهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص. 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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