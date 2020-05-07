احذر تناول هذه الأطعمة على الريق

يتبع بعض الناس عادات سيئة في تناول الطعام،و بعض الأطعمة التي تسبب ضررًا عند تناولها على الريق، وتتمثل الأطعمة في:

المعجنات:

تحتوى المعجنات على نسبة عالية من الخميرة التي تسبب تهنج بطانة الرحم و انتفاخ البطن.

الحلويات:

يؤدى إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم،و يؤثر على البنكرياس،و يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.

الزبادي:

يحتوي على حمض اللاكتيك المسبب إلى قتل البكتيريا النافعة لزيادة الحموضة في المعدة.

الكمثرى:

تحتوي على ألياف قد تؤدي إلى الشعور بآلام المعدة عند تناولها على معدة فارغة،كما يؤدي إلى الضرر بالغشاء المخاطي للمعدة.