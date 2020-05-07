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احذر تناول هذه الأطعمة على الريق

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احذر تناول هذه الأطعمة على الريق احذر تناول هذه الأطعمة على الريق

يتبع بعض الناس عادات سيئة في تناول الطعام،و بعض الأطعمة التي تسبب ضررًا عند تناولها على الريق، وتتمثل الأطعمة في:

المعجنات:

تحتوى المعجنات على نسبة عالية من الخميرة التي تسبب تهنج بطانة الرحم و انتفاخ البطن.

الحلويات:

يؤدى إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم،و يؤثر على البنكرياس،و يزيد من خطر  الإصابة بمرض السكر.

الزبادي:

يحتوي على حمض اللاكتيك المسبب إلى قتل البكتيريا النافعة لزيادة الحموضة في المعدة.

الكمثرى:

تحتوي على ألياف قد تؤدي إلى الشعور بآلام المعدة عند تناولها على معدة فارغة،كما يؤدي إلى الضرر بالغشاء المخاطي للمعدة.

المشرق نيوز

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