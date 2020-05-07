احذر تناول هذه الأطعمة على الريق

يتبع بعض الناس عادات سيئة في تناول الطعام،و بعض الأطعمة التي تسبب ضررًا عند تناولها على الريق، وتتمثل الأطعمة في:
المعجنات:
تحتوى المعجنات على نسبة عالية من الخميرة التي تسبب تهنج بطانة الرحم و انتفاخ البطن.
الحلويات:
يؤدى إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم،و يؤثر على البنكرياس،و يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.
الزبادي:
يحتوي على حمض اللاكتيك المسبب إلى قتل البكتيريا النافعة لزيادة الحموضة في المعدة.
الكمثرى:
تحتوي على ألياف قد تؤدي إلى الشعور بآلام المعدة عند تناولها على معدة فارغة،كما يؤدي إلى الضرر بالغشاء المخاطي للمعدة.