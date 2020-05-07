الانتهاء من رصف طريق عطية أحمد عطية بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف والسفلتة لشارع طريق عطية أحمد عطية بداية من التقاطع مع شارع شبين الكوم وصولًا إلى ميدان عمر بن الخطاب بالمرحلة الخامسة بالشيخ زايد.

وقال الشيمى في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، انه جاء ذلك عقب توسعة الشارع بعرض 24 مترًا ورفع كفائته، بالإضافة إلى تعديلات البلدورات الارصفة وأماكن انتظار السيارات على الجانبين.

ويأتى هذا ضمن خطة أعمال رصف الطرق والتعديلات الجديدة المحاور المرورية بمختلف الأحياء، ذلك من أجل القضاء على الاختناقات المرورية وتيسير حركة المرور.