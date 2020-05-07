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مكاسب الذهب وبيانات اقتصادية سلبية محور الأسواق العالمية اليوم

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مكاسب الذهب وبيانات اقتصادية سلبية محور الأسواق العالمية اليوم مكاسب الذهب وبيانات اقتصادية سلبية محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: أثارت المكاسب القوية لأسعار الذهب والبيانات الاقتصادية السلبية اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

 ارتفعت الذهب بأكثر من 37 دولاراً عند التسوية، مع تحول العملة الأمريكية للهبوط ووسط بيانات اقتصادية تشكك في قدرة الاقتصاد على التعافي مع بدء الرفع التدريجي لقيود الإغلاق.

ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار النفط جلسة متقلبة لكنها أغلقت على انخفاض عند تسوية تعاملات اليوم.

وتحولت أسعار الخام للهبوط بنحو 2 بالمائة بعد أن سجلت مكاسب تجاوزت 11 بالمائة خلال الجلسة مع بيانات اقتصادية إيجابية في الصين ورفع أسعار صادرات الخام في .

بيانات اقتصادية سلبية

في الولايات المتحدة، تقدم أكثر من 3 ملايين أمريكي بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي لأكثر من 33 مليون شخص في أخر 7 أسابيع.

فيما شهدت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً في الربع الأول من العام الحالي، كما انخفض ائتمان المستهلكين الأمريكيين لأول مرة في 2011.

أما في أوروبا، تراجعت الإنتاج الصناعي في ألمانيا بوتيرة قياسية تجاوزت 9 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي.

فيما تحسن نشاط الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي لكنه استمرار داخل نطاق انكماش للشهر الثالث على التوالي.

في حين شهدت صادرات الصين قفزة مفاجئة بنحو 3.5 بالمائة خلال الشهر الماضي، في تراجعت الواردات خلال نفس الفترة مع قيود احتواء كورونا.

وأظهرت بيانات أخرى انخفاض أسعار الغذاء عالمياً بنحو 3.4 بالمائة للشهر الثالث على التوالي.

ومن ناحية أخرى، قررت البنك المركزي في النرويج خفض معدل الفائدة بنحو 0.25 بالمائة إلى صفر بعد اجتماع مفاجئ، كما قلصت التشيك الفائدة بنحو 75 نقطة أساس.

 

 

 

مكاسب الأسهم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم مع آمال استئناف الاقتصاد ورغم بيانات سلبية.

وأعلنت شركة "أوبر" أنها سجلت خسائر بقيمة 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية التعاملات مع التركيز على تطورات كورونا.

وقرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة عند 0.1 بالمائة مع استمرار برنامج التيسير الكمي بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.

كما ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في ختام التعاملات بعد جلسة متقلبة.

وعلى صعيد العملات، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في تاريخها خلال التعاملات مع ضغوط كورونا على الاقتصاد، قبل أن تتحول للارتفاع.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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