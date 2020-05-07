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دول الخليج تبحث خطط عودة انسيابية النقل البري الدولي بعد انحسار كورونا

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دول الخليج تبحث خطط عودة انسيابية النقل البري الدولي بعد انحسار كورونا دول الخليج تبحث خطط عودة انسيابية النقل البري الدولي بعد انحسار كورونا

أبوظبي - مباشر: أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، أنه تم خلال اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي بحث خطط عودة انسيابية النقل البري الدولي بعد انحسار كورونا.

وقالت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، إنها شاركت في الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية لهندسة الطرق والنقل البري لدول مجلس التعاون.

وتابعت، أنه تم مناقشة التنسيق بشأن خطط التعافي لضمان انسيابية عودة النقل البري الدولي بشكل مشترك ومتدرج والتنسيق بشأن حركة النقل البري الدولي الخاص بالركاب والبضائع بعد انحسار الجائحة.

كما تم دراسة وضع خطط طوارئ مشتركة لقطاع النقل البري الدولي بدول المجلس لإدارة مثل هذه الأزمات.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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