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مؤسسة النقد السعودية تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي

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مؤسسة النقد السعودية تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي مؤسسة النقد السعودية تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي

​الرياض - مباشر: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي.

وقالت "ساما" في بيان صادر، اليوم الخميس، أن الخطوة تأتي استمراراً لدورها في تطوير منظومة الخدمات المالية في المملكة ومواكبة أحدث التطورات التقنية حول العالم؛ بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره ونشر الوعي والثقافة التأمينية.

وتهدف القواعد، إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على احتياجاتهم المالية كافة من مكان واحد، إضافة إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة والعلاقات في ما بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن.

كما تُعد القواعد، وسيلةً لضمان وصول المنتجات التأمينية إلى المناطق النائية، وتيسيراً لوصول مختلف العملاء إلى منتجات الادخار، إضافة إلى المساهمة في رفع الوعي التأميني.

وتتطلع مؤسسة النقد من خلال هذه القواعد؛ إلى تطوير صناعة التأمين ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

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