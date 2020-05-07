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"أوبر" تسجل خسائر 2.9 مليار دولار في 3 أشهر

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"أوبر" تسجل خسائر 2.9 مليار دولار في 3 أشهر "أوبر" تسجل خسائر 2.9 مليار دولار في 3 أشهر

مباشر: سجلت شركة "أوبر" خسائر بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الإيرادات بنحو 14 بالمائة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، أنها سجلت خسائر بقيمة 2.9 مليار دولار (1.70 دولار للسهم الواحد) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع خسائر بنحو 1.01 مليار دولار (2.26 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من 2019.

وتتضمن هذه الخسائر 277 مليون دولار لتعويضات المساهمين، وتكاليف انخفاض القيمة قبل الضرائب تصل إلى 2.1 مليار دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الخسائر سوف يصل إلى 84 سنتاً للسهم خلال الربع الأول.

فيما ارتفعت إيرادات أوبر بنحو 14 بالمائة إلى 3.54 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 3.09 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات أوبر سوف تصل إلى 3.55 مليار دولار خلال الربع الأول.

وارتفع إجمالي قيمة الحجوزات بنحو 8 بالمائة إلى 15.77 مليار دولار في الربع الأول، مع زيادة 52 بالمائة لقيمة حجوزات "أوبر إيتس".

وأوضحت الشركة: "حين أن أعمالنا في النقل التشاركي قد تضررت بشدة من وباء كورونا، فقد اتخذنا إجراءات سريعة للحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية، والتركيز على أوبر إيتس".

وأغلق سهم أوبر جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 11.1 بالمائة إلى 30.93 دولار، كما ارتفع بشكل طفيف في تعاملات ما بعد الجلسة

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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