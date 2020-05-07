“تعليم دمياط” يبحث إنشاء تخصص جديد لإنتاج وتصنيع الألبان

استقبل عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، وفدًا من الإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة المهندس صبحي عبدالعال مدير عام الإدارة المركزية للتعليم الزراعي، والمهندس أيمن وهدان، ومفرح الشعراوي ومصطفي الدكروري، موجهي التعليم الزراعي بديوان الوزارة، وذلك بحضور مهندس محمد الحداد مدير عام التعليم الفني، وعلاء مجاهد مدير إدارة التعليم الزراعي بالمديرية.

وشمل اللقاء بحث إنشاء قسم جديد بالتعليم الزراعي، لتخريج فني إنتاج وتصنيع الألبان تابع لإدارة التدريب والتعليم المزدوج، بالإضافة إلى متابعة المدارس الثانوية الزراعية بنطاق المحافظة ومتابعة زراعة القطن العضوي وحصاد القمح الخاص بها.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على توجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بالتعليم الفني لأنه يعد قاطرة التنمية خلال الفترة الحالية والعمل على بناء طالب فني على قدر مسؤولية المرحلة وكيفية الاستفادة منه فى تحقيق التنمية والنهوض بالبلاد من خلال المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والتى تتطلب مشاركة الشباب والاستفادة من خبراتهم المختلفة، لتحقيق الهدف المنشود بما سيوفر فرص عمل جديدة ومواجهة أزمة البطالة.