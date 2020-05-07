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تعافي أول 4 حالات من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالشرقية

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تعافي أول 4 حالات من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالشرقية تعافي أول 4 حالات من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تعافي أول أربع حالات من مصابي المستجد، ذلك عقب تحول نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال “مسعود”، إن الحالات المتعافية خرجت اليوم من مستشفى العزل والمخصصة من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية بقرية شيبة بمركز الزقازيق.

وجاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة للمستشفى، للاطمئنان علي حسن سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي والخدمات المعاونة بالمستشفى، على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضى بالمحافظة والمحافظات الأخرى، مثمنًا دورهم الوطني، لشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني.

المشرق نيوز

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