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حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيق بسبب تهديدهم بالقتل للاعب عمر جابر بالجيزة

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حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيق بسبب تهديدهم بالقتل للاعب عمر جابر بالجيزة حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيق بسبب تهديدهم بالقتل للاعب عمر جابر بالجيزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتهديد والإيذاء والقتل للاعب عمر جابر لاعب نادى بيراميدز وأسرته ، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وأوضحت التحقيقات أن السبب هو امتناعه عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه بغير حق  وهدداه بالقتل وإيذاء أطفالهم.

 

وجرى الاستماع من قبل النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان ومن بينهم اللاعب وحارس العقار الذي تقيم به حماته بالمهندسين وحارس شركة شقيقه.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمان طلبا من اللاعب مبلغ ضخم 13 مليون جنيه وسيارة وهددوه بالقتل هو وأسرته في حال عدم تحقيق مطالبهم.

 

المشرق نيوز

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