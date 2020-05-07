محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لمخالفات البناء

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية، ذلك لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية.

وشن حي منتزة ثان حملة إزالة موسعة، برئاسة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، وجرى خلالها لجنة الإزالة بعضوية وحدة التدخل السريع، بتنفيذ قرار الإزالة رقم 787 لسنة 2020، إذ جرى تسليم العقار الكائن بشارع متفرع من شارع 16 المستشارين بمنطقة طوسون، لمقاول الهدم لتنفيذ الإزالة للطوابق من الحادي عشر علوى حتى السادس عشر علوى، يأتي هذا في إطار مجابهة البناء المخالف ولإستعادة الإنضباط وهيبة الدولة.