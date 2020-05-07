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تموين الأقصر: صرف 30% من مقررات شهر مايو الجاري

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تموين الأقصر: صرف 30% من مقررات شهر مايو الجاري تموين الأقصر: صرف 30% من مقررات شهر مايو الجاري

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الخميس، على انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ومشيرًا إلى أنه جرى صرف نسبة 30% من المقررات التموينية لشهر مايو الجاري بمبلغ 12.88 مليون جنيه للمواطنين دون أزمات.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إلى توافر جميع السلع التموينية، بجانب أيضًا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين، وكذلك توفير كافة السلع الغذائية منافذ “أهلا رمضان” المنتشرة بالمحافظة، كما يجرى مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع أنواع السلع ومنتجات الدواجن واللحوم المجمدة والطازجة أولًا بأول.

وتابع الدكتور تامر صلاح، أنه جرى طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بالمنافذ التابعة للوزارة بسعر 85 جنيهًا، وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا، بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ومشيرًا إلى تشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق والمخابز، للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم، وكذلك توفير المنتجات طوال الوقت.

المشرق نيوز

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