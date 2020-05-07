للقضاء على بقايا داعش حكومة العراق الجديدة تطلق عملية عسكرية

أعلنت الحكومة العراقية الجديدة اليوم الخميس، فى أول اجتماع لها برئاسة مصطفى الكاظمى، إطلاق عملية عسكرية للقضاء بشكل كامل على بقايا تنظيم داعش وعقدت أولى جلساتها الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، جاء ذلك نقلًا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأكد رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل كبير على كسب ثقة ودعم الشعب.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، “اليوم: منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتى، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا”.

وأضاف رئيس الحكومة العراقية الجديد: “امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا”.