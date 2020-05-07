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تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع من أدنى مستوى في تاريخها

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تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع من أدنى مستوى في تاريخها تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع من أدنى مستوى في تاريخها

مباشر: ارتفعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة من أدنى مستوى على الإطلاق خلال الأسبوع الجاري، مع صعود عوائد السندات الأمريكية.

وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، ارتفع متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى مستوى 3.26 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم، مقارنة مع 3.23 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وبلغ متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً مستوى 2.73 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقابل 2.77 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وتتبع معدلات الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات الذي ارتفع خلال الأسبوع الجاري مع آمال استئناف الاقتصاد.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.62 بالمائة بعد أن وصل إلى 0.70 بالمائة بالأمس.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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