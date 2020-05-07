ائتمان المستهلكين الأمريكيين يتراجع لأول مرة منذ 2011

مباشر: تراجع ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2011 خلال مارس/آذار الماضي، مع انخفاض حاد للائتمان المتجدد وسط تداعيات فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة، اليوم الخميس، انخفض ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنسبة 3.4 يالمائة أو 12 مليار دولار على أساس سنوى في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع نموه بنحو 5.7 بالمائة أو 19.9 مليار دولار في فبراير/شباط السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وتراجع الائتمان المتجدد والذي يشمل بطاقات الائتمان بنسبة 30.9 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي، مقابل صعود بلغ 3.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وأدى ضعف نمو الدخل والفقدان السريع للوظائف إلى منع المستهلكين من استخدام الائتمان في مارس/آذار.

فيما ارتفع الائتمان غير المتجدد الذي يتضمن "قروض الطلاب والسيارات" بنحو 6.2 بالمائة خلال مارس/آيار الماضي، مقابل زيادة قدرها 6.4 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 99.876.