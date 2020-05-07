الضرائب الأمريكية تطالب بإعادة شيكات التحفيز المرسلة لأشخاص متوفيين

مباشر: طالبت مصلحة الضرائب الأمريكية بإعادة شيكات التحفيز الفيدرالية التي وصلت إلى أشخاص ليسوا على قيد الحياة.

ومن أجل دعم الأفراد لمواجهة فيروس كورونا، أرسلت الحكومة الأمريكية شيكات التحفيزية بنحو 1200 دولار لكل فرد بناءً على الإقرارات الضريبية إما لعام 2018 أو 2019.

وقد مات بعض الأفراد منذ تقديم تلك الإقرارات، لكن قامت الحكومة بإرسال شيكات لهم وأخذها عائلة هؤلاء الأشخاص.

وقالت الوكالة الأمريكية في بيان صادر أمس الأربعاء، "يجب إعادة المبلغ المدفوع لشخص توفي قبل إرسال الأموال إلى مصلحة الضرائب باتباع التعليمات المتعلقة بالسداد".

واوضحت أنه هناك استثناء واحد نوعاً ما وهو إنه إذا كان هناك زوجان وقدما ضرائبهما معًا، ثم توفى أحد الزوجين، يمكن للزوج الحي الاحتفاظ بنصيبه فقط من الأموال وإرسال الجزء الخاص بالمتوفي.

كما قامت مصلحة الضرائب بتحديث موقعها لتتضمن تعليمات حول كيفية إعادة الأموال.

ومن ضمن التعليمات أنه لو كان شيكًا ورقيًا، فيجب عليك كتابة "لاغي" على ظهر الشيك وإرساله بالبريد إلى وزارة الخزانة مع ملاحظة توضح سبب إعادته.

أما إذا تم بصرف الشيك أو كان إيداعًا مباشرًا، يجب إرسال شيك شخصي يدفع إلى وزارة الخزانة الأمريكية مع شرح السبب.

لم تكن هذه المرة الأولى التي ترسل فيها الحكومة أموالاً إلى المتوفين حيث حصل آلاف المستفيدين من الضمان الاجتماعي على شيكات تحفيزية عقب الأزمة المالية في 2008-2009.