قيادات الأقصر تتابع حملات النظافة بحي وسط وجنوب

واصل اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، جولاته المسائية، لتفقد الأعمال التي تجرى خلال فترة الحظر الليلية، وجاء ذلك بحضور كلًا من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد عياد مسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة، ورئيسا حي وسط وحي جنوب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع قيادات محافظة الأقصر، أعمال حملة نظافة شاملة بمنطقة طريق الكباش بحري والشوارع الجانبية بمنطقة أبو الجود وشارع مدرسة الصنايع الميكانيكية بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة، لرفع كفاءة مستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرى خلال الحملة رش وتعقيم الشارع، بالإضافة إلى عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.