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عضو بالفيدرالي: نواجه مستويات كارثية للبطالة في الولايات المتحدة

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عضو بالفيدرالي: نواجه مستويات كارثية للبطالة في الولايات المتحدة عضو بالفيدرالي: نواجه مستويات كارثية للبطالة في الولايات المتحدة

مباشر: قال عضو في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن تفشي سيؤدي لمستويات مدمرة من البطالة الأمريكية، محذرا أن التعافي الاقتصادي سيكون طويل وتدريجي.

وأوضح "نيل كاشكاري" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في "مينيابوليس" في مقابلة مع "إن.بي.سي"، اليوم الخميس، إن مستويات البطالة قد تسجل 16 أو 17 بالمائة بنهاية الشهر الماضي.

وتابع: "أعتقد أن المعدل الحقيقي قد يتراوح بين 23 أو 24 بالمائة وهي أرقام كارثية".

ومن المقرر إعلان بيانات معدل البطالة في الولايات المتحدة عن شهر أبريل/نيسان الماضي غداً الجمعة.

وأضاف "كشكاري" أن مسح شهر أبريل/نيسان الماضي سيقلل من عدد العاطلين عن العمل لأنه يتعين على المتقدمين الإجابة على سؤال حول ما إذا كانوا يبحثون بنشاط عن وظيفة أخرى أم لا، والذي قد لا يمكن للكثيرين عمله بسبب الإغلاق الوطني.

وتابع كشكاري، قائلاً "أعتقد أنه أصبح من الواضح أننا في طريق التعافي الاقتصادي التدريجي الطويل، وهو أمر مؤسف".

ويرى عضو الفيدرالي أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإعادة بناء الثقة بين المستهلكين أنه من الآمن الخروج وإنفاق المال على كثير من الأنشطة الترفيهية.

وجاءت هذه التصريحات عقب بيانات طلبات إعانات البطالة الأمريكية، حيث تقدم أكثر من 33 مليون شخص لطلبان اإعانة في الـ7 أسابيع الماضية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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