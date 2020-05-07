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التشيك تخفض معدل الفائدة 75 نقطة أساس

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التشيك تخفض معدل الفائدة 75 نقطة أساس التشيك تخفض معدل الفائدة 75 نقطة أساس

مباشر: خفض البنك المركزي في التشيك معدل الفائدة 0.75 بالمائة، لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن .

وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي التشيكي، اليوم الخميس، خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوعين (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 0.25 بالمائة، بانخفاض مجموعه 200 نقطة أساس منذ منتصف مارس/آذار.

وصوت خمسة من أعضاء البنك المركزي لصالح هذا القرار في حين أيد عضوان تخفيض 50 نقطة أساس.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المركزي التشيكي سوف يخفض معدل الفائدة بنحو 0.50 بالمائة.

كما أعلن البنك المركزي إجراءات جديدة لتوفير السيولة للكيانات غير المصرفية وسيسمح للبنوك باستخدام سندات الرهن العقاري كضمانات في عمليات توفير السيولة.

وكشف البنك عن أداة لتوفير السيولة للمؤسسات غير المصرفية من خلال قروض قصيرة الآجل مضمونة بأدوات معينة مثل سندات الدولة.

لكن أشار المركزي التشيكي إلى أنه لا يرى حتى الآن حاجة للتدخل الفوري في الأسواق المالية من خلال توفير السيولة للمؤسسات المالية، بعد أن منحه البرلمان سلطات جديدة لشراء السندات في الشهر الماضي.

وتوقع البنك المركزي انكماشًا بنسبة 8 بالمائة لاقتصاد التشيك في عام 2020 قبل أن ينمو بنسبة 4 بالمائة العام المقبل.

وبحلول الساعة 6:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت الكرونة التشيكية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 25.1582 كورنة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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