مسؤول سعودي يوضح أهداف نظام الموارد المركزية الموحد لوزارة الدفاع

الرياض - مباشر: ترأس مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البياري, الاجتماع التعريفي لمبادرة مشروع نظام الموارد المركزية الموحد لوزارة الدفاع والمشاريع التابعة والخطة المستقبلية للتنفيذ، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد.

وأوضح خالد بن حسين البياري، أمام الشركات المهتمة بالمساهمة في تنفيذ المبادرة، أهمية مخرجات هذه المبادرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع وتتمثل في تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم وتوطين التصنيع العسكري.

وأكد البياري، أهمية تنفيذ المبادرة وفق نموذج تنفيذ جديد يساعد على زيادة فرص النجاح وتعزيز حوكمة الإجراءات وتقليل المخاطر، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما استعرض مدير عام تقنية المعلومات بوكالة خدمات التميز، صالح بن أحمد المقرن، الخطوات السابقة التي تمت على هذه والفرص التي ستكون متاحة للشركات للعمل مع الوزارة وآلية تنفيذ المبادرة ومكوناتها ونطاق العمل والمخرجات المتوقعة ومراحل الخطة العامة وتأهيل الشركات.