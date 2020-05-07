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محدث.. الذهب يقفز 37 دولاراً عند التسوية بعد بيانات سلبية

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محدث.. الذهب يقفز 37 دولاراً عند التسوية بعد بيانات سلبية محدث.. الذهب يقفز 37 دولاراً عند التسوية بعد بيانات سلبية

مباشر: ارتفعت الذهب بأكثر من 37 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، حيث تثير البيانات القاتمة الشكوك حول التعافي الاقتصادي العالمي.

وتلقى المعدن النفيس الدعم من البيانات الاقتصادية القاتمة والتي أثارت الشكوك حول انتعاش الاقتصاد العالمي على الرغم من تخفيف بعض الدول إجراءات قيود الإغلاق.

وكشفت بيانات اقتصادية عن وصول طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأكثر من 30 مليون طلب في آخر 7 أسابيع.

كما تراجعت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بأكثر وتيرة في حوالي 5 سنوات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأظهرت بيانات بالأمس أن 20.236 مليون عامل في القطاع الخاص الأمريكي تعرضوا لفقدان وظائفهم خلال الشهر الماضي وهي وتيرة تاريخية، في حين يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري والمقرر صدوره غداً.

وعزز المعدن الأصفر مكاسبه بقوة قبل التسوية مع تحول الدولار الأمريكي للهبوط خلال التعاملات.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن هدد الرئيس دونالد بتعريفات جديدة على بكين بسبب وباء كورونا.

ويعتبر الذهب بمثابة ملاذ آمن خلال الأزمات أو في حالة عدم اليقين الاقتصادي أوالسياسي والجيوسياسي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 2.2 بالمائة أو ما يوازي 37.30 دولار إلى 1725.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 1.9 بالمائة أو ما يعادل 33 دولاراً إلى 1718.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تحول المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 99.849

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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