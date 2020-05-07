بنك انجلترا: أسعار المنازل قد تتهاوى 16% بسبب كورونا

مباشر: قال بنك انجلترا إن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تنخفض بنسبة 16 بالمائة، بسبب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس.

وأوضح بنك انجلترا عبر اختبارات التحمل، اليوم الخميس، أن الأزمة الحالية قد تؤدي لهبوط أسعار المنازل بنحو 16 بالمائة خلال العام الجاري، وهو ما يتماشى مع أداء العقارات السكنية خلال الأزمة المالية العالمية.

ويرى البنك المركزي أن البنوك لن تعاني من خسائر كبيرة في حالة التخلف عن سداد الديون مقارنة بالوضع في أزمة عام 2009، بسبب الميزانيات الأكثر قوة للقطاع المصرفي.

ويعاني سوق العقارات في المملكة المتحدة خلال فترة تفشي الوباء، مع قيود على المعاملات وتراجع القروض الممنوحة للرهن العقاري وسط صعود البطالة وانكماش الاقتصاد.

ويفترض بنك إنجلترا أن أسعار المنازل سترتفع بعد انتهاء الأزمة تدريجياً مع تعافي النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة وانخفاض معدل البطالة.

وكان بنك إنجلترا قد أعلن اليوم تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، لكنه توقع انكماش الاقتصاد في العام الحالي بأكبر وتيرة منذ عام 1706.