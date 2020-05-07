وزير الرى يجتمع مع المسؤلين لاستعراض خطة تأهيل الترع والطرق

أجرى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع رئيس مصلحة الرى والمشرف على مشروعى تبطين الترع والري الحديث المهندس محمود السعدى.

وتناول الاجتماع استعراض خطة الوزارة للتوسع فى تطبيق طرق الرى الحديثة، ومتابعة تأهيل الترع.

وعقد الوزير اجتماعًا مع وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، للنظر في المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الرى على استمرار جهود الوزارة وأخذ الاحتياطات لمواجهة أيه أمطار واتباع الإجراءات الوقائية لمواحهة فيروس كورونا.