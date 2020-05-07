خلال ساعات مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية من دبي

يستقبل مطار القاهرة الدولي، رحلة طيران استثنائية لمصر الطيران قادمة من دبي، مساء اليوم الخميس، عليها نحو 301 مصرى من العالقين في دولة الإمارات، وذلك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة رقم Ms913 والتى سيرتها شركة مصر للطيران، ستصل بعد ساعات إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، ، لقضاء مدة 14 يومًا بمناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية ، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة الصحة المصرية تجاه جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من صحتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، فقد أعلنت وزارة الطيران المدني عن تيسير رحلات طيران استثنائية لعودة العالقين بدول الخارج بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.