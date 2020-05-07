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حيازة الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة ترتفع لمستوى قياسي

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مباشر - أحمد شوقي: ارتفعت حيازة الذهب في صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة العالمية للشهر السادس على التوالي عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير صادر اليوم الخميس، إن صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب جذبت 170.2 طن خلال أبريل/نيسان الماضي ليصل الإجمالي إلى 3355 طناً وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويعني ذلك ارتفاع حيازة الذهب في صناديق الاستثمار بنحو 5.1 بالمائة أو ما يعادل 9.27 مليار دولار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

يأتي الارتفاع المستمر في كمية الذهب المحتفظ بها من قبل صناديق الاستثمار المتداولة الشهر الماضي بعد أن أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي في الأسبوع المنصرم أن حيازة الصناديق المتداولة في البورصة ارتفعت بمقدار 298 طنًا خلال الربع الأول.

وقال مجلس الذهب العالمي إن الأصول الخاضعة للإدارة وصلت أيضًا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 184 مليار دولار مع ارتفاع الذهب بالدولار الأمريكي بنسبة 5.8 بالمائة.

ودفعت أزمة وعدم اليقين المتعلق بها إلى زيادة رغبة المستثمرين في حيازة الأصول الآمنة.

وأوضح التقرير أن أمريكا الشمالية كانت القارة الأكثر تدفقاً حيث أضافت صناديق الاستثمار المتداولة 144.2 طن من الذهب، فيما جذبت أوروبا وآسيا 19.7 طن و2.9 طن على التوالي، كما أضافت مناطق أخرى 3.3 طن.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال 11 من الأشهر الـ12 الماضية، مضيفةً 80 بالمائة إلى إجمالي الأصول المتداولة.

وتستمر صناديق الذهب التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها في الحصول على حصة في السوق الإقليمية والعالمية، وتمثل الآن 47 بالمائة من الأصول الأوروبية و21 بالمائة من العالمية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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