وزير الاقتصاد الألماني: سنمنع بيع لوفتهانزا

مباشر: قال وزير الاقتصاد الألماني أن الحكومة ستمنع بيع شركة الطيران الوطنية "لوفتهانزا".

وصرح "بيتر التميير" في حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس، أن شركة "لوفتهانزا" مثل الشركات الأخرى بمثابة "جزء من العائلة البراقة في اقتصادنا".

وتابع الوزير: "ولذلك ستمنع الحكومة الألمانية بيعها".

وأضاف: "سندافع عن أنفسنا ضد المستثمرين الأجانب الذين يعتقدون أنهم يمكنهم الحصول على صفقة رابحة لشراء الشركات الألمانية الشهيرة والمعروفة".

وتكافح الشركة الألمانية لعدم إعلان إفلاسها، مع خسائر تقارب مليون دولار في الساعة بفعل توقف حركة السفر عالميا.

وتعاني شركات الطيران العالمية من أزمة حادة بسبب توقف شبه كامل لحركة السفر والسياحة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.