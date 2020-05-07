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ارتفاع واردات الصين من النفط خلال أبريل

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ارتفاع واردات الصين من النفط خلال أبريل ارتفاع واردات الصين من النفط خلال أبريل

مباشر: ارتفعت واردات الصين من النفط الخام خلال الشهر الماضي، في اشارة إلى تعافي الطلب على الوقود مع تراجع تأثير تفشي وباء كورونا في ابلاد.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع واردات الصين من الخام إلى 42.82 مليون طن أو ما يعادل 10.42 مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان، مقارنة بـ9.68 مليون برميل يومياً خلال مارس/آذار السابق له.

ولكن واردات الصين من النفط تراجعت عند المقارنة مع نفس الفترة قبل عام حينما سجلت 10.64 مليون برميل يوميا.

وبلغت الواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 170 مليون طن أو ما يعادل 10.26 مليون برميل يومياً، وهو زيادة ينسبة 1.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبدأت الصين في إنهاء القيود على السفر والحركة داخل البلاد مع تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يزيد من طلب مصافي التكرير على النفط الخام.

وكانت صادرات الصين ارتفعت بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع فائض الميزان التجاري للبلاد أكبر فائض خلال العام الجاري.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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