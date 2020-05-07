"إس تي سي" السعودية تطلق مشاريع للتحول الرقمي في البحرين

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، المُدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) أن الشركة تُخطط لإطلاق مشاريع تدعم التحول الرقمي في مملكة البحرين خلال الفترة المُقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن نزار بانبيلة، أثناء ندوة نظمتها الشركة عن بُعد، أن التحول الرقمي بات ضروريا في ظل هذه المرحلة بسبب تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) سواء في البحرين، أو في معظم دول العالم.

وأضاف بانبيلة: "سارعت الشركة لتبني أفضل الحلول الرقمية وطرحها بالسوق لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة وسنقوم قريبا بطرح حزمة من المشاريع التي ستوجه للمجتمع البحريني وستعود بالفائدة على قطاع الاتصالات".

وأوضح، أن الشركة تشهد اقبالا زائدا على زيادة البيانات، حيث شهدت بعض التطبيقات والخدمات المقدمة زيادة بنحو 200 بالمائة.

وفيما يتعلق بآخر مُستجدات الفيروس العالمي في البحرين، كشفت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن شفاء عدد 138 حالة إضافية جديدة من الإصابة بوباء فيروس كورونا المُستجد، بالإضافة إلى رصد 197 حالة قائمة جديدة تُعاني من الإصابة بالوباء العالمي.