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البارصة في انتظار عرضًا قويًا للتخلص من كوتينيو

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البارصة في انتظار عرضًا قويًا للتخلص من كوتينيو البارصة في انتظار عرضًا قويًا للتخلص من كوتينيو

فريق برشلونة الإسباني ينتظر عرضًا كبيرًا من أجل الاستغناء عن البرازيلى فيليب كوتينيو نجم خط وسط البارسا، والذى تنتهى إعارته مع بايرن ميونخ خلال الموسم الحالى.

، ولم ينجح فى التأقلم فى كامب نو، بعد انضمامه إلى برشلونة في يناير 2018 ، ليخرج على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ فى الميركاتو الصيفى الماضى لمدة عام مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو فى نهاية هذا الموسم، لكن رفض البافارى تفعيل بند شرائه.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن برشلونة يسعى للتخلص بأقصى سرعة من فيليب كوتينيو، خاصة أن بقاءه سيكلف النادى خسائر باهظة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لا يرغب فى بيع كوتينيو بأقل من 80 مليون يورو، ولكن حتى عند هذا السعر برشلونة أيضًا تواجه صعوبة كبيرة فى العثور على مشترٍ له.

لكن فى الوقت نفسه، فإن بقاء كوتينيو سيكلف نادى برشلونة مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 50 مليون يورو إذا لم يتم بيعه، حيث يحصل البرازيلى على إجمالى 30 مليون يورو سنويًا، وهو راتب كبير للغاية، بالإضافة إلى أن 20 مليون يورو يجب أن يدفعها البارسا لليفربول، إذا لعب كوتينيو 100 مباراة بقميص البلوجرانا.

ولعب كوتينيو حتى الآن 76 مباراة مع برشلونة وإذا استمر فى البارسا يمكنه أن يلعب 24 مباراة على الأقل فى الموسم المقبل.

المشرق نيوز

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