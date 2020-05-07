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كلوزه مساعدًا جديدًا للمدرب هانز فليك حتي2021

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كلوزه مساعدًا جديدًا للمدرب هانز فليك حتي2021 كلوزه مساعدًا جديدًا للمدرب هانز فليك حتي2021

أكد نادى بايرن ميونخ الألمانى تعيين النجم السابق ميروسلاف كلوزه مساعدًا جديدًا للمدرب هانز فليك، المدير الفنى للفريق البافارى، اعتبارًا من 1 يوليو 2020.

وذكر الموقع الرسمى لنادى بايرن ميونخ توقيع كلوزه على توليه المهمة لمدة عام واحد يستمر حتى 30 يونيو من العام المقبل 2021.

وقال ميروسلاف كلوزه، “إنه شعور جيد للغاية، أتطلع إلى المهمة حقًا، لقد عرفنا أنا وهانز فليك بعضنا البعض جيدًا منذ سنوات مع الألماني، نثق ببعضنا البعض على المستوى المهنى والشخصي، بالنسبة لى هذه الخطوة التالية فى مسيرتى كمدرب، آمل أنه من خلال خبرتى يمكننى أن أقدم مساهمة مهمة لضمان أن يحقق بايرن أهدافه”.

ويتولى كلوزه، صاحب الـ41 عامًا، منصب المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ، تحت 17 عامًا، منذ عامين.

ولعب كلوزه فى الفريق البافارى، فى الفترة من 2007 حتى 2011، وقد خاض خلالهم 149 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 53 هدفًا.

وانهي النجم الألمانى السابق، مشواره مع كرة القدم، عام 2016، بعد نهاية عقده مع فريق لاتسيو الإيطالي.

يتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدورى الالمانى، بعد مرور 25 جولة من المسابقة، برصيد 55 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق بوروسيا دورتموند، برصيد 51 نقطة.

المشرق نيوز

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