أوبر تقود استثمارات بـ170 مليون دولار في "لايم"

مباشر: تقود شركة أوبر ومؤسسات أخرى عملية ضخ استثمارات بقيمة 170 مليون دولار في شركة "لايم" لتأجير السكوتر والدراجات الكهربية.

وأعلنت شركة "لايم" الأمريكية اليوم الخميس، إنه بموجب الاتفاقية ستنقل "أوبر" قسم الدراجات الكهربية والسكوتر الخاص بها والذي يحمل اسم "جامب" ليندمج مع شركة "لايم" مع دمج تطبيقاتها بشكل أكبر.

كما يشارك في الاستثمار صندوق "باين كابيتال" وشركة ألفابت وذراعها الاستثماري "جيه.في".

يذكر أن "أوبر" أعلنت بالأمس الاستغناء عن 3700 موظف، أو ما يعادل 14 بالمائة من قوتها العاملة، بفعل تأثيرات تفشي الكورونا الذي أضر بأعمالها.