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توريد 408 آلاف طن قمح لشون وصوامع بالشرقية

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توريد 408 آلاف طن قمح لشون وصوامع بالشرقية توريد 408 آلاف طن قمح لشون وصوامع بالشرقية

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت 408 آلاف و391 طنًا و242 كيلو قمح، ولافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 27 ألفًا و957 طنًا و205 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتي الأمس 380 ألفًا و434 طنًا و 37 كيلو من القمح، وبلغ اجمالي المساحه المحصودة 307 آلاف و776 فدانًا.

شدد محافظ الشرقية، علي الجهات المسوقه سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، لمواجهة والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة، ذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع المحافظ، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، ومشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجنة للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

المشرق نيوز

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