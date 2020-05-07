محافظ البحيرة يعتمد بعض المخططات التفصيلية للقري والمراكز

اعتمد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، اليوم الخميس، عدد من المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمدن ومراكز المحافظة، إذ جرى اعتماد المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى (1-1 ) ( 2- 2) بمدينة كوم حمادة.

واعتمد محافظ البحيرة، المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى (1) (2) (3) بمدينة وادى النطرون، واعتماد مشروع التقسيم من ضمن المخطط التفصيلى لمنطقة المهاجرين والادكاوى بكفر الدوار، واعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة شبراخيت بارتفاع حد اقصى 18 مترًا وكذلك المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كوم حمادة بارتفاع حد اقصى 21 مترًا وجارٍ تحديث الارتفاعات من قبل وزارة الدفاع.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط، انه جرى اعتماد جميع المخططات التفصيلية، ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوحدات المحلية ووزارة الدفاع، وذلك وفقًا لاحكام القانون “119” لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.