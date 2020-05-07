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طبيبا النجيلة المتعافيان يغادران المستشفى

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طبيبا النجيلة المتعافيان يغادران المستشفى طبيبا النجيلة المتعافيان يغادران المستشفى

غادر الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مطروح، أول مستشفى للعزل الصحى في والشرق الأوسط لمصابين ، اليوم الخميس، المستشفى ذلك بعد تعافيه وشفائه من فيروس كورونا المستجد، وهو في طريقه إلى مقر إقامته بمدينة طنطا في محافظة الغربية بعد غياب دام 98 يومًا.

وغادرت الدكتورة إسماعيل استشاري التخدير بالمستشفى، مقر العزل ذلك بعد تماثلها للشفاء أيضًا، وهى أول طبيبة عملت بتغسيل وتكفين السيدات المتوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة المستشفى، أعلنت صباح اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، تعافى ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي وتحول نتائج الأشعة والتحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وهم الدكتور محمد علام، والدكتورة شيرين إسماعيل، ومحمد محرم، فني صيانة الأجهزة الطبية.

المشرق نيوز

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