محافظ أسوان: إزالة 420 حالة تعد على أراضي الدولة خلال فترة الحظر

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، على جدية المحافظة التامة، ذلك للتعامل الحازم والفورى مع أى تعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية التى يجرر رصدها بمختلف القرى والمدن والمراكز ويجرى بالتوازى اتخاذ العقوبات المشددة مع المخالفين والتى تتمثل في تحويلهم للنيابة العسكرية، ولافتًا إلى أن ذلك يجرى بشكل مستمر طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على حق الشعب والدولة في أراضيها على أكمل وجه.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه جرى اليوم تنظيم حملة موسعة لإزالة التعديات بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو بإجمالى 2400 متر مربع.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه جرى حتى الآن منذ انطلاق هذه الحملات بنطاق المحافظة إزالة 420 حالة تعدى جرت في فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى والتى جاءت إستغلالًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، إذ شملت إزالة 366 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 344 ألف و402 م2، بجانب 54 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204 فدان، فضلًا عن إزالة 223 حالة تعدى متنوعة جرى رصدها وتحرير محاضر لها قبل بدء فترة الحظر سواء كانت أراضى أملاك دولة أو أراضى زراعية أملاك خاصة بإجمالى 128 حالة على مساحة 23 فدانًا و16 قيراطًا، بجانب 95 حالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 43 ألف و945 م2.