مبيعات السيارات في الصين ترتفع لأول مرة في عامين

مباشر: ارتفعت مبيعات السيارات في السوق الصيني لأول مرة في حوالي عامين خلال الشهر الماضي، بعد فتح اقتصاد البلاد مجدداً ما يعزز التوقعات بشأن تعافي الصناعة من فيروس كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، اليوم الخميس، أن المصنعين قاموا بشحن مليوني مركبة إلى الوكلاء والمعارض خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بارتفاع 0.9 بالمائة قبل عام مضى.

وتعتبر هذه هي أول زيادة في مبيعات السيارات في السوق الصيني منذ يونيو/حزيران عام 2018.

ومع ذلك، لا تزال عمليات التسليم أقل بنحو 32 بالمائة في غضون أول أربعة أشهر من العام الجاري عند 5.67 مليون وحدة، وفقاً للبيانات.

وتدعم أرقام الشهر الماضي التفاؤل المتزايد بأن أكبر سوق للسيارات في العالم آخذ في التحسن بعد احتواء كبير لوباء كورونا في الصين الذي تسبب في إغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد بداية العام.

وتعد أرقام رابطة مصنعي السيارات - والتي تمثل شحنات الجملة وليس عمليات الشراء الفعلية من جانب المستهلكين - بيانات أولية، ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية من جانب جمعية سيارات الركاب الصينية في الأسبوع المقبل.