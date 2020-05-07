محدث.. الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية ووسط استمرار تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تقدم أكثر من 3 ملايين أمريكي للحصول إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي ليصل الإجمالي إلى 33 مليون طلب في آخر 7 أسابيع.

كما تراجعت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 5 سنوات خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويعني ارتفاع العملة الخضراء هروب المستثمرين إليها باعتبارها ملاذ آمن وسط الأزمات، حيث جدد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" انتقاداته للصين، في الوقت الذي تنظر فيه إدارة ترامب في الإجراءات العقابية ضد بكين بسبب تعاملها مع تفشي الفيروس.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الصين تفي بإلتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي وقع عليها البلدين في يناير/كانون الثاني قبل انتشار كورونا على نطاق واسع خارج الصين.

وأظهرت بيانات اقتصادية أخرى عن تحسن النشاط الخدمي في الصين خلال الشهر الماضي بشكل طفيف، ولكنه لا يزال داخل منطقة الانكماش للشهر الثالث على التوالي، كما شهدت صادرات الصين قفزة بشكل مفاجئ في أبريل/نيسان.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة إلى مستوى 1.0781 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة لتصل إلى 106.53 ين.

فيما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة عند 1.2287 دولار، في حين شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 0.9774 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 إلى مستوى 100.291.