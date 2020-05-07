شركة أبحاث تتوقع استمرار نمو مبيعات أسواق العثيم.. وتحدد السعر المستهدف للسهم

الرياض - مباشر: توقعت شركة أبحاث الجزيرة كابيتال استمرار نمو مبيعات شركة أسواق العثيم خلال العام الجاري، في ظل الأرقام المحققة بالربع الأول من 2020.

وقالت الجزيرة كابيتال في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الخميس، أن المبيعات المتوقعة للشركة السعودية تأتي بدعم افتتاح فروع جديدة وارتفاع الطلب على السلع الأساسية نتيجة انتشار فيروس كورونا ”كوفيد-19.

وتوقع التقرير، ارتفاع ربح السهم خلال السنة المالية 2020 ليصل إلى 66.4 ريال سعودي، مع استمرار نمو صافي الربح في ظل انتشار الفيروس على المدى القريب.

وأشار التقرير، إلى أن "شركة العثيم في وضع يؤهلها للاستفادة من تحسن الطلب في قطاع التجزئة، وهو ما سيدعم نمو الشركة على المدى البعيد".

وحددت الجزيرة كابيتال السعر المستهدف لسهم أسواق العثيم عند قيمة 92.5 ريال سعودي للسهم، مع فرصة لانخفاض بمعدل 4.5 بالمائة من مستوى السعر الحالي، مع توصية "محايدة" بشأن الاحتفاط بالسهم، بسبب فرص الارتفاع المحدودة من المستويات الحالية.

وأظهرت البيانات المالية لشركة أسواق عبدالله العثيم خلال الربع الأول من عام 2020 نمو صافي الأرباح نحو 45.7% على أساس سنوي.

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