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الرئيس السيسي يجتمع مع عدد من المسؤلين لاستعراض مشروعات وزارة الشباب والرياضة

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الرئيس السيسي يجتمع مع عدد من المسؤلين لاستعراض مشروعات وزارة الشباب والرياضة الرئيس السيسي يجتمع مع عدد من المسؤلين لاستعراض مشروعات وزارة الشباب والرياضة

عقد الرئيس عبد الفتاح ، اجتماعًا اليوم الخميس،  مع وزير الشباب والرياضة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض آخر خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى توجيه الرئيس  استخدام هيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية وذلك بعد تأهيلها.

وتناول الاجتماع النظر في دراسة تطوير إستاد بورسعيد الحالي بالإضافة إلى استعراض خطوات تنفيذ تطور المدينة الرياضية بشرق بورسعيد والتى تشمل على إنشاء إستاد يسع 40 ألف متفرج.

المشرق نيوز

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