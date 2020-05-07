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صعود دون التوقعات لمخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

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صعود دون التوقعات لمخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة صعود دون التوقعات لمخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من تقديرات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت 109 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي 1 مايو/آيار ليصل إلى 2319 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف ترتفع 112 مليار قدم مكعب.

وعلى أساس سنوي، صعدت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي بمقدار 796 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

وتعتبر المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي أعلى بنحو 395 مليار قدم مكعب مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الماضية.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 1.93 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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