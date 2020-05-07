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"جي.بي.مورجان" يحذر من تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

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"جي.بي.مورجان" يحذر من تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين "جي.بي.مورجان" يحذر من تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

مباشر: حذر بنك "جي.بي.مورجان" أنه مع تأثر العالم بتداعيات ، فإن عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستكون آخر شيء يحتاجه الاقتصاد العالمي حاليا.

وجاءت هذه التحذيرات على خلفية البيانات المفاجئة التي أظهرت أن الصادرات الصينية كانت أفضل من التوقعات في أبريل/نيسان الماضي.

وقال "أليكسندر ترفيس" المدير الاستثماري المتخصص في الأسواق الناشئة وأسهم آسيا والمحيط الهادئ في "جي.بي.مورجان" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي"، اليوم الخميس: "هذا يعني أن الصين ربما يعمل بشكل أفضل مما كنا نعتقد، ولكنا الأهم هي أرقام الفائض التجاري مع الولايات المتحدة".

وتابع: "إذا رأت الإدارة الأمريكية أن أرقام الصادرات تظهر أن الصين بطريقة ما تستفيد بشكل غير عادل مقارنة بالتوقعات من الوضع الحالي، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوتر التجاري بين الطرفين وهذا ما لا نحتاج إليه الآن".

وكانت الولايات المتحدة والصين دخلا في مناوشات لفظية مؤخرا حول مسؤولية انتشار وباء كورونا، وسط تأكيدات أمريكية بأن الفيروس خرج من مختبر حكومي في مدينة ووهان.

ومن جانبها رفضت الصين بشدة هذه المزاعم، واتهمت الولايات المتحدة بنشر الفيروس عبر حدودها.

وعقدت واشنطن وبكين العام الماضي اتفاقا تجاريا أنهى أشهر من حرب التعريفات بين الجانبين، مع تعهد الصين بشراء سلع أمريكية لخفض العجز التجاري.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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