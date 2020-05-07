صور : البداد الخيرية توزع آلاف الطرود الرمضانية على الفقراء في مختلف المحافظات
جى بي سي نيوز :- انطلقت مع بداية رمضان حملة جمعية البداد الخيرية لتوزيع آلاف الطرود الخيرية على محتاجيها .
ومن المنتظر شمول توزيع الطرود مختلف المحافظات في عموم الاردن .
وتعمل جمعية البداد الخيرية على تقديم المساعدات الخيرية وتدريس الطلبة ومساعدة العائلات المحتاجة وتقديم الطرود وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي ساهمت في تشغيل الكثير من الأيدي العاملة .
يذكر أن الدكتور فطين البداد هو رئيس مجلس الادارة لجمعية البداد الخيرية .
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