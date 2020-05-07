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زيادة قوية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا خلال أبريل

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زيادة قوية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا خلال أبريل زيادة قوية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا خلال أبريل

مباشر: ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بشكل قوي بنهاية الشهر الماضي، بالتزامن مع خسائر العملة المحلية.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك الوطني في سويسرا (المركزي السويسري)، اليوم الخميس، فإن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 799.861 مليار فرنك سويسري بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي مقابل 763.405 مليار فرنك المسجلة بنهاية الشهر السابق له.

ويتجه البنك المركزي في سويسرا في العادة إلى شراء المزيد من العملات الأجنبية في مسعى إلى إبقاء العملة المحلية منخفضة، الأمر الذي يؤدي لزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

وشهد الفرنك السويسري خسائر بنحو 0.5 بالمائة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مقابل العملة الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة السويسرية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليصعد الدولار إلى 0.9763 فرنك.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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