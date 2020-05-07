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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل رغم بيانات اقتصادية سلبية

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل رغم بيانات اقتصادية سلبية الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل رغم بيانات اقتصادية سلبية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وسط آمال المستثمرين بشأن استئناف عمل الاقتصاد، ورغم بيانات اقتصادية سلبية.

وجاء صعود "وول ستريت" بقيادة أسهم قطاع الطاقة، مع ارتفاع الخام بنحو 10 بالمائة بعد رفع أسعار صادرات الخام وتراجع المعروض العالمي من الخام.

كما يراهن المستثمرون على انتعاش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى والتخلص من تأثيرات تفشي ، مع خطط لإعادة تشغيل الاقتصاد في نصف الولايات الأمريكية.

وكشفت ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا ونيويورك عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً، بينما سمحت ولايات أخرى مثل جورجيا لبعض الشركات غير الأساسية باستئناف أعمالها.

وجاءت مكاسب اليوم رغم تقدم أكثر من 33 مليون أمريكي بطلبات إعانة البطالة خلال الـ7 أسابيع الماضية، وسط تراجع حاد لإنتاجية العمال في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2 بالمائة إلى 23936.9 نقطة، وهو ما يعادل صعود 272.2 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.3 بالمائة إلى مستوى 2886 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 8976.3 نقطة.

وفي خلال نفس الفترة ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 100.191.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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