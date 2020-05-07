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ارتفاع مفاجئ لاحتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال أبريل

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ارتفاع مفاجئ لاحتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال أبريل ارتفاع مفاجئ لاحتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال أبريل

مباشر: ارتفع احتياطي الصين من العملات الأجنبية بشكل غير متوقع في الشهر الماضي، مع بدء تخفيف قيود التباعد الاجتماعي وعودة النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي في الصين، اليوم الخميس أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت 30.83 مليار دولار لتصل إلى 3.091 تريليون دولار.

وكانت التوقعات تشير إلى هبوط احتياطات النقد الأجنبي بمقدار 10.633 مليار دولار.

 وجاء صعود احتياطيات الأجنبي بعد أن بدأت الصينية في التخفيف من قيود السيطرة على تفشي ، وبداية الاقتصاد في الارتداد من الركود الذي وصل إليه في الربع الأول.

كما ساعدت الضوابط الصارمة على رأس المال الصيني إلى حد كبير في إبقاء التدفقات الخارجة تحت السيطرة خلال الفترة الماضية.

وتحتفظ الصين بنحو 62.64 مليون أوقية من الذهب بنهاية أبريل/نيسان وهي نفس الكمية المسجلة قبل شهر، لكن القيمة ارتفعت إلى 106.67 مليار دولار من 100.79 مليار دولار مع ارتفاع سعر المعدن.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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