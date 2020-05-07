"الوطنية للتعليم" تعلن استيفاء شروط شراء "مدارس الغد" وانتقال ملكيتها إليها

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، إستيفاء جميع الشروط المسبقة لإتمام شراء كامل حصص الملاك في شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن الشروط شملت الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وتقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.

وأضافت الشركة، أن ملكية كامل الحصص انتقلت في شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم وتم تعديل عقد التأسيس لشركة مدارس الغد الأهلية المحدودة.

كما أشار البيان إلى أن هذه الخسارة الصافية للعام المالي2019، نتجت عن مخصصات في مجملها غير متكررة، حيث إنها مقابل مخزون كتب وذمم مدينة والتزامات أخرى. وقد بلغ إجمالي هذه المخصصات مبلغ 4.4 مليون ريال.

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